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Среда, 16 июля 2025, 18:53 мск

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Правительство Украины отправлено в отставку

Верховная рада проголосовала за отставку действующего правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. В поддержку этого решения высказались 261 парламентарий.

Как сообщалось ранее, Шмыгаль написал заявление о своей отставке накануне. Предполагается, что в обновленном кабинете министров он займет должность главы Минобороны, который сейчас занимает Рустем Умеров.

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил назначить на пост премьер-министра Юлию Свириденко, которая до сегодняшнего дня занимала пост вице-премьера и министра экономики.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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