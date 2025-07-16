На Украине попали под мобилизацию люди старше 60 лет

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, которым открывается возможность добровольной мобилизации в армию мужчин и женщин старше 60 лет.
Согласно этому документу, письменное согласие на это должны дать командир воинской части после решения ВВК и Генштаб, если доброволец – офицер. Полноценный контракт на один год будет подписан после завершения двух месяцев испытательного срока, отмечают украинские СМИ.
Законопроект не предполагает верхнюю планку ограничений по возрасту для мобилизации.
Киев, Анастасия Смирнова
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