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Среда, 16 июля 2025, 19:40 мск

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На Украине попали под мобилизацию люди старше 60 лет

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, которым открывается возможность добровольной мобилизации в армию мужчин и женщин старше 60 лет.

Согласно этому документу, письменное согласие на это должны дать командир воинской части после решения ВВК и Генштаб, если доброволец – офицер. Полноценный контракт на один год будет подписан после завершения двух месяцев испытательного срока, отмечают украинские СМИ.

Законопроект не предполагает верхнюю планку ограничений по возрасту для мобилизации.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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