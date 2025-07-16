Глава МИД Украины заявил о готовности к мирным переговорам с Россией

Киев готов к продолжению переговоров с Москвой об урегулировании конфликта в любое время и в любом месте. Как сообщает британская газета The Guardian, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главами МИД Польши и Литвы.

«Украина готова к мирным переговорам в любом формате, в любом географическом контексте», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Ранее в начале текущей недели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к третьему раунду переговоров, но предложений от Киева пока не поступало.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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