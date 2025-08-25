На Украине презентовали новую ракету с дальностью удара 1000 км

На Украине впервые продемонстрировали новую крылатую ракету «Длинный Нептун» с дальностью удара 1000 километров. Об этом пишет местное издание Defense Express (DE), ссылаясь на видеозапись, размещенную на украинском государственном портале «Оружие» («Зброя»).

Отмечается, что ракета оснащена Х-образными складывающимися крыльями и предназначена для поражения наземных целей. Полные характеристики еще не обнародованы, но, по данным СМИ, длина ракеты составляет порядка 6 метров.

В самом ролике название ракеты не раскрывается, но в публикации, подготовленной ко Дню независимости Украины, указывается, что речь идет о ракете «Длинный Нептун». Это новая модификация ракеты Р-360 «Нептун» дальнего радиуса действия. При этом в материале утверждается, что ее разработка ведется с ноября 2023 года, а первое боевое применение ракеты состоялось в марте 2025 года.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть новая ракета с дальностью удара 3000 км. По его утверждению, пока таких ракет у Украины еще мало, но массовое производство должно быть запущено через несколько месяцев.

Украинские СМИ ранее писали, что Украина якобы создала собственную ракету с дальностью 3 тыс. км под названием «Фламинго» и успешно провела ее испытания. При этом пресса отмечала, что она очень похожа на британскую ракету FP-5 Milanion.

