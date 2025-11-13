Фон дер Ляйен пообещала восстановить энергетику Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала восстановить энергетики Украины и защитить критически ванные объекты инфраструктуры от российских ударов.

«Путин снова пытается… использовать зиму как оружие. Заморозить Украину и заставить её покориться. И снова это потерпит неудачу. И Европа продолжит укреплять сопротивление Украины. Мы устраним ущерб, нанесённый российскими атаками. Мы стабилизируем энергосистему Украины, экспортируя более 2 гигаватт электроэнергии. И мы защитим критически важную инфраструктуру новым оборудованием для борьбы с беспилотниками», – заявила Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Европарламента.

«Эта зима определит будущее военных действий, и ответные меры должны быть на высоте», – добавила фон дер Ляйен.

Ранее Минэнерго Украины сообщилало, что ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры.

Украинское издание «Страна.ua» сообщало, что атакам подверглись четыре теплоэлектростанции – Добротворская ТЭС во Львовской области, Бурштынская и Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. СМИ писали о проблемах с электроснабжением во Львове и Бурштыне после взрывов. По утверждению украинских тг-каналов, удары наносились при помощи «Кинжалов», «Калибров» и беспилотников.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что удары по целям на Украине наносятся в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты на территории России.

