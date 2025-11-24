США и Украина после переговоров – соглашение о мире с Россией должно уважать суверенитет Киева

В ночь с воскресенья на понедельник после переговоров в Женеве Соединенные Штаты и Украина подтвердили, что «будущее соглашение» о мире, которое положит конец конфликту с Россией, «должно полностью уважать суверенитет» Киева. Сами переговоры с участием американцев, украинцев и европейцев были названы конструктивными.

Женевские переговоры, официально завершившиеся в воскресенье вечером, проводились на основе плана президента США Дональда Трампа из 28 пунктов по прекращению конфликта, начавшегося 24 февраля 2022 года.

«Переговоры были конструктивными, целенаправленными и уважительными, подчеркивая общую приверженность достижению справедливого и прочного мира», – говорится в совместном заявлении Белого дома с украинской делегацией, присутствующей в Женеве.

Первая версия, которая подверглась критике

Обе стороны «подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины», говорится в кратком тексте, в котором уточняется, что по итогам обсуждений Соединенные Штаты и Украина «разработали новую, доработанную версию рамок (мирного соглашения)».

Андрей Ермак, правая рука Владимира Зеленского, также сообщил об «очень хорошем прогрессе» в переговорах после того, как президент Украины дал понять, что новая версия американского плана уже отражает «большинство ключевых приоритетов Киева». Трамп дал Зеленскому срок до 27 ноября для ответа, позже уточнив, что его план не будет окончательным предложением.

Первоначальный вариант документа вызвал протест у Киева и его европейских союзников – Парижа, Лондона, Берлина и Рима, которые в воскресенье приехали в Женеву, чтобы избежать мира для Украины в форме капитуляции, пишет BFMTV.

«Мы добились огромного прогресса», – заявил Марко Рубио, добавив, что «оставшиеся вопросы не являются непреодолимыми», и оставив возможность отсрочки после Дня благодарения в четверг. Министр иностранных дел, занимающий также влиятельную должность советника по национальной безопасности в Белом доме, подтвердил, что Россия «скажет своё слово».

Зеленский «лично» благодарен

Перед длительной двусторонней встречей между Вашингтоном и Киевом в дипломатической миссии США в Женеве состоялось несколько координационных встреч между европейцами, американцами и украинцами.

С американской стороны присутствовали Джаред Кушнер, зять президента, Стив Уиткофф, его специальный представитель по Ближнему Востоку, Украине и России, а также Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Первоначальный текст плана Трампа, одобренный президентом России Владимиром Путиным, включал несколько ключевых требований: уступку Украиной территорий ДНР и ЛНР, согласие на сокращение численности армии и отказ от членства в НАТО. Он также предлагал Киеву западные гарантии безопасности. План также предполагал прекращение изоляции России от западного мира путём её реинтеграции в «Большую восьмёрку» и постепенного снятия санкций.

Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что он «лично» благодарен Дональду Трампу после того, как президент США в очередной раз обвинил Киев в неблагодарности. «Украинские чиновники не выразили никакой благодарности за наши усилия», – возмущался он в своей социальной сети «Правда» Трамп, утверждая, что «получил в наследство войну, которая никогда не должна была случиться».

Со своей стороны, европейцы стремятся не остаться в стороне от переговоров. «Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу. Она выбрала европейскую судьбу», – заявила в воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что «центральная» роль Европейского союза должна быть «полностью признана».

«Критический момент»

После саммита G20 в Южной Африке в эти выходные премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что нет необходимости представлять «полное встречное предложение» американскому плану, заявив, что переговоры представляют собой «тест на зрелость» для Европы.

Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора в воскресенье согласились, что в этот критический момент важно «работать вместе» ради будущего Украины, заявили на Даунинг-стрит.

Встреча лидеров ЕС по Украине запланирована на понедельник в кулуарах саммита с африканскими лидерами в Анголе, а президент Франции Эммануэль Макрон объявил во вторник о проведении видеоконференции стран, поддерживающих Украину.

