Военная помощь Украине может достичь своего минимума в 2025 году, поскольку европейцы, которые сейчас предоставляют основную часть помощи, больше не в состоянии компенсировать прекращение помощи со стороны США. «На основании данных, доступных до октября, Европе не удалось сохранить темпы первой половины 2025 года», – пишет газета «Фигаро».

Напомним, что до момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом США поставляли на Украину половину от всей помощи Запада.

Хотя европейцам первоначально удавалось компенсировать потери, пишет «Фигаро», с начала лета их усилия существенно сократились. «Если это замедление продолжится в ближайшие месяцы, 2025 год станет годом с наименьшим объемом новой помощи Украине с 2022 года», – пишет «Фигаро».

В первые десять месяцев 2025 года Украине было выделено 32,5 миллиарда евро военной помощи, в основном из Европы. Всего за два месяца союзникам Украины потребуется выделить более 5 миллиардов евро, чтобы достичь минимального уровня в 2022 году (37,6 миллиарда евро), и более 9 миллиардов евро, чтобы достичь среднегодового уровня в 41,6 миллиарда евро в период с 2022 по 2024 год. Однако с июля по октябрь в среднем ежемесячно выделялось всего 2 миллиарда евро.

Согласно данным исследований, Франция, Германия и Великобритания удвоили или даже утроили свои взносы, в то время как поддержка Италии сократилась на 15%, а Испания не выделила никакой новой военной помощи в 2025 году.

В настоящее время Европейская комиссия пытается использовать примерно 200 миллиардов евро активов российского центрального банка, замороженных в Европейском союзе, для финансирования кредита Украине. Цель состоит в том, чтобы высвободить первоначальную сумму в 90 миллиардов евро на саммите глав государств и правительств, запланированном на 18 декабря в Брюсселе.

Предложение, в рамках которого финансовая организация Euroclear предоставляет кредиты ЕС, который, в свою очередь, предоставляет их Киеву, встречает очень сильное сопротивление со стороны Бельгии, опасающейся ответа со стороны России. А ответ такой обязательно будет, сообщил сегодня в очередной раз глава МИД РФ Лавров. Лавров пояснил, что европейские страны стремятся конфисковать замороженные российские средства, потому что у них больше нет никаких других ресурсов для финансирования конфликта Украине. «Помимо кражи нашего золота и валютных резервов в нарушение всех мыслимых международных и торговых норм, у них нет других ресурсов для финансирования этой войны», – сказал Лавров.

