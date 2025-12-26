Axios: встреча Трампа с Зеленским состоится в воскресенье в Мар-а-Лаго

Владимир Зеленский заявил сегодня утром, что в скором времени встретится с лидером США Дональдом Трампом в рамках усилий по прекращению войны.

«Мы договорились о встрече на высшем уровне с президентом Трампом в ближайшее время. Многое можно решить до Нового года», – сообщил, в частности, Зеленский.

Как сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, встреча Трампа с президентом Украины Зеленским состоится в воскресенье в Мар-а-Лаго. Он подчеркнул, что эта встреча свидетельствует о «значительном прогрессе в переговорах по мирному плану Трампа».

