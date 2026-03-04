Украина забила автогол и дала Венгрии повод заблокировать финансирование из фондов ЕС, заявил высокопоставленный европейский дипломат. Поводом для заявления послужил очередной срыв поставок по нефтепроводу «Дружба». Украинцы отвергают обвинения Венгрии в саботаже и утверждают, что предоставили доказательства серьезного повреждения трубопровода. Генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявил, что, якобы, в результате российской атаки возник пожар в резервуаре объемом 75 000 кубических метров, который пожарные тушили десять дней. Пожар повредил многочисленные устройства, кабели, трансформаторы и систему мониторинга утечек нефти из трубопровода. Ремонт требует времени, утверждают украинцы. «Зачем нам ремонтировать нефтепровод, по которому российская нефть доставляется друзьям России, во время войны и без перерыва в пожарах?» – спрашивают украинцы, согласно сообщению агентства УНИАН.

Между тем, посол ЕС в Киеве Катарина Матерн обратилась в канцелярию президента Украины с просьбой разрешить ей осмотреть поврежденный трубопровод «Дружба», но ее просьба была отклонена по соображениям безопасности, сообщила сегодня газета Financial Times со ссылкой на источники. Глава Европейской комиссии и председатель Европейского совета Антониу Коста также запрашивали осмотр трубопровода во время своего визита в Киев 24 февраля в ознаменование годовщины российского вторжения, но и их просьбы были отклонены. «Мы не можем сказать, поврежден ли объект или нет. Есть очень простые способы зафиксировать и показать, что они прилагают все усилия для устранения повреждений. Они этого не сделали», – заявил неназванный высокопоставленный европейский дипломат.

