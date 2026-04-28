Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине

Верховная рада Украины во вторник еще на 90 дней продлила действие военного положения и срок проведения всеобщей мобилизации. Об этом сообщили украинские СМИ.

Накануне соответствующие законопроекты внес в парламент Владимир Зеленский.

Режим военного положения и всеобщая мобилизация продлеваются на 90 суток с 4 мая.

На Украине с 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор их действие многократно продлевалось.

Киев, Наталья Петрова

