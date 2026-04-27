Зеленский инициировал продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней

Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня внес в Верховную Раду законопроекты о продлении действия на Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней с 4 мая 2026 года. Об этом сообщают украинские СМИ.

Соответствующие проекты законов опубликованы на сайте парламента. Документы сначала рассмотрит профильный комитет, после чего они должны быть вынесены на голосование депутатов.

На Украине с 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор они продлевались 18 раз на 90 дней. На Украине из-за введения военного положения не проводятся выборы. Напомним, президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года.

Киев, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube