Суд в Киеве арестовал экс-главу офиса Зеленского Ермака на 60 суток

Архив, фото администрации Зеленского

Киевский суд отправил под арест на 60 суток бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по делу об отмывании 460 млн гривен. При этом ему предоставлена возможность освобождения под залог в размере 140 млн гривен (порядка $3,1 млн), хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины изначально требовала назначить залог в размере 180 млн гривен. Об этом сообщают украинские СМИ.

Сам Ермак называл сумму залога «неподъемной», утверждая, что таких денег у него нет. После решения суда об аресте он заявил, что заявил, что у него достаточно друзей и знакомых, которые помогут внести залог.

По версии следствия, экс-глава офиса Зеленского связан со схемой легализации около 460 миллионов гривен при строительстве элитных коттеджей в селе Козин под Киевом.

Ермак назвал обвинения в свой адрес необоснованными. По его утверждению, он не имеет отношения к недвижимости, упомянутой в материалах дела.

Защита Ермака подаст апелляцию на решение суда по мере пресечения.

Киев, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

