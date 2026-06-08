Зеленский заявил о скором появлении украинской баллистической ракеты

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина подошла «очень близко» к созданию собственной баллистической ракеты. Заявление об этом он сделал в интервью Sky News.

«За несколько лет войны и массированных атак мы учились, изучали и производили. Мы произвели много различных дронов и ракет, но у нас до сих пор нет баллистических ракет. Однако мы сейчас на пути к нему, мы очень близки», – цитирует британский телеканал слова Зеленского.

Он также выступил с утверждением, что Россия отказалась от нового раунда мирных переговоров и тем самым якобы упустила возможность достичь выгодного соглашения о завершении конфликта.

Кроме того, как пишет The Telegraph, глава киевского режима заявил, что украинские ответные удары ракетами средней дальности по России будут становиться сильнее.

На прошлой неделе Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести прямые переговоры в третьей стране и завершить конфликт. Российский лидер отреагировал на него на пленарном заседании ПМЭФ. Путин назвал письмо главы киевского режима хамским и однозначно дал понять, что этот документ можно считать созданием условий, исключающих личную встречу. По его словам, в данном случае «обращаться нужно не к авторам этого письма, а к российским бойцам на линии боевого соприкосновения». «Работайте, братья!» – с таким призывом глава государства выступил к воинам-участникам СВО.

Киев, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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