Организация выборов президента на территории Украины в текущих условиях невозможно. Об этом заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в ответ на соответствующий призыв бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.

«Каждый участник политического процесса имеет право делать заявления, не только Федоров, но препятствия для избирательной кампании усилились. Гарантировать безопасность выборов невозможно и юридический запрет по-прежнему действует», – сказал Подоляк в интервью итальянской газете La Repubblica.

Таким образом, полагает он, условий для проведения выборов на Украине сейчас нет.

Ранее экс-министр обороны Украины Михаил Федоров в видеообращении призвал к проведению президентских выборов, поскольку срок полномочий Зеленского истек более двух лет назад. По его словам, страна столкнулась с кризисом управления, что стало крупнейшим внутренним вызовом Владимиру Зеленскому со времен начала СВО. Не называя имен, Федоров осудил коррупцию в государственных органах, которая, по его словам, наносит ущерб военным усилиям Украины.

Несмотря на то, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, в Киеве отказываются от проведения выборов, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Киев, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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