Машина молдавского посольства пыталась вывезти из России анаболики

Москва, Декабрь 06 (Новый День, Елена Васильева) – Автомобиль молдавского посольства в России попытался вывезти из страны партию анаболиков. Машину остановили на молдавско-украинской границе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел и европейской интеграции республики, кто был в машине и какое количество анаболиков найдено – не уточняется.

Пока известно лишь то, что партия анаболиков была обнаружена в грузовом отсеке микроавтобуса 5 декабря при выезде из страны через таможенный пост «Паланка».

Кишинев. Другие новости 04.12.20

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