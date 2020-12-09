Молдавия отозвала посла в России после скандала с контрабандой анаболиков

Посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван после скандала с контрабандой анаболиков с участием автомобиля молдавского диппредставительства в РФ. Такое решение приняло правительство Молдавии на заседании в среду, 9 декабря. Теперь постановление кабмина должен утвердить президент республики Игорь Додон, подписав соответствующий указ.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику назвал скандал с анаболиками «постыдным актом» и «огромным позором». «Ответственность, минимум непрямую, несет руководитель дипломатической миссии, поэтому он должен ответить. Скоро мы станем известнейшими контрабандистами Европы. Что-то у вас не работает, это огромный позор для страны», – сказал глава правительства, обращаясь к министру иностранных дел Аурелу Чокою, приводят слова Кику молдавские СМИ.

Ранее пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии сообщила о попытке вывоза из страны партии анаболиков на машине молдавского посольства в России. Инцидент произошел 5 декабря. Кто был в автомобиле, и какое количество анаболиков найдено – не уточнялось. Отмечалось лишь, что партия анаболиков была обнаружена в грузовом отсеке микроавтобуса при выезде из страны через таможенный пост «Паланка».

Позже МИД Молдавии уточнил, что задержанный автомобиль «находился в служебной командировке и следовал по маршруту Москва – Кишинев – Москва по запросу посольства Республики Молдова в Российской Федерации с целью отправки в Кишинев дипломатической почты».

Пресс-служба Таможенной службы, в свою очередь, сообщила, что стоимость изъятой партии анаболиков оценивается более чем в 8 млн леев (около 462 тысяч долларов).

Кишинев, Наталья Петрова

Кишинев. Другие новости 07.12.20

В Кишиневе на митинге потребовали отставки правительства. / Машина молдавского посольства пыталась вывезти из России анаболики. / «Особенности цыганской демократии»: Молдавия на пороге социального взрыва и утраты государственности. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»