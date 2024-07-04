В Краснодаре из-за жары закрывают аттракционы

В Краснодаре 4 июля из-за сильной жары не будут работать аттракционы.

В городских парках – «Городской сад», «30-лет Победы», «Солнечный остров», «Чистяковская роща» с 12:00 до 16:00 посетители не смогут воспользоваться развлекательной инфраструктурой.

«Администрация парка приносит извинения за возникшие неудобства. В целях обеспечения безопасности посетителей летом мы просим вас ограничить пребывание на открытом солнце, выбирать для прогулок аллеи с тенью, носить головные уборы, – говорится в сообщении ТГ-канала «Краснодарские парки».

Днем 4 июля на основной территории Краснодарского края, в том числе Краснодаре, ожидается до 36 градусов выше ноля.

Как ранее писал «Новый День», в России установлено 38 температурных рекордов по жаре.

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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