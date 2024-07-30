«Федеральная пассажирская компания» возместит ущерб пассажирам поезда, сошедшего с рельсов в Волгоградской области

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК) возместит полную стоимость проезда всем пассажирам поезда Казань-Адлер. Этот поезд, в котором, по информации Федерального агентства железнодорожного транспорта, находился 813 пассажиров, сошёл с рельсов в результате дорожно-транспортного происшествия в Волгоградской области.

Помимо компенсации стоимости билетов, пассажиры получат 24 тысячи баллов по программе лояльности «РЖД Бонус». Кроме того, компания АО «СОГАЗ» произведёт выплаты пассажирам.

Вещи, которые были у пассажиров поезда во время схода с рельсов, были переданы на станцию Котельниково.

Также пассажиры могут обратиться в департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города за помощью в возврате денежных средств за проживание. Это можно сделать в течение суток после происшествия. Телефон для записи на прием: (862) 266-06-06 доб. 1625.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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