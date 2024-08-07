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Среда, 7 августа 2024, 11:20 мск

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Умер водитель грузовика, столкнувшегося с поездом в Волгоградской области

В Волгоградской области скончался виновник столкновения грузовика с пассажирским поездом. Об этом сообщили в администрации региона.

Врачи больше недели пытались спасти 43-летнего Асламбека Усматова, который выехал на пути и спровоцировал железнодорожную катастрофу. Во время ДТП водитель получил тяжелые травмы головы и ног. Вчера он скончался в реанимации.

В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших в этой аварии, передает РИА «Новости».

Днем 29 июля пассажирский поезд врезался в грузовик с песком на нерегулируемом переезде в Волгоградской области. Водитель выехал перед приближающимся составом несмотря на запрещающие сигналы. Специалисты установили, что оборудование переезда было исправно, и водитель действовал на свой страх и риск. В результате аварии восемь вагонов сошли с рельсов, пострадали боле 100 человек.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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