Более 150 человек пострадали в аварии с поездом под Волгоградом

Около 156 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Волгоградской области. Медики оставили 16 человек в стационаре, среди них один ребенок.

«Всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребёнок и два проводника. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира», – говорится в сообщении ОАО «РЖД».

По данным МЧС, на месте аварии работают 324 спасателя, 109 единиц техники. К вылету готовы два вертолета Ми-8, но их помощь пока не понадобилась.

Южная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования, сообщила пресс-служба ведомства.

Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за столкновения состава с грузовиком, груженым песком. Автомобиль выехал на переезд перед приближающимся поездом вопреки запрещающим сигналам. В РЖД почеркнули, что оборудование на переезде было исправно.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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