РЖД пригрозила иском водителю грузовика после аварии под Волгоградом

Компания «РЖД» понесла значительный ущерб из-за столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Волгоградской области. Перевозчик обратится за возмещением в страховую компанию, а виновнику происшествия может грозить регрессный иск.

По данным РЖД, несколько поврежденных вагонов придется списать, а остальным требуется ремонт. Также пришлось заменить 300 м железнодорожного пути и 250 м контактной сети.

«Холдингу РЖД был нанесён значительный ущерб, его размер устанавливается. Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав холдинга застрахованы. При этом страховая компания после выплаты компенсации вправе подать регрессный иск к виновнику происшествия», – пояснили в пресс-службе РЖД.

Днем 29 июля пассажирский поезд врезался в грузовик с песком на нерегулируемом переезде в Волгоградской области. водитель выехал перед приближающимся поездом несмотря на запрещающие сигналы. Специалисты установили, что оборудование переезда было исправно, и водитель действовал на свой страх и риск. В результате аварии пострадали восемь вагонов сошли с рельсов, пострадали боле 100 человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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