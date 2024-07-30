Спасатели завершили работы на месте схода поезда под Волгоградом

Поисково-спасательные работы на месте схода пассажирского поезда в Волгоградской области завершены. Число госпитализированных выросло до 30 человек, еще 100 пассажирам помощь оказали на месте.

Спасатели закончили проверку опрокинутых вагонов и освободили всех пострадавших, кого зажало в результате аварии. В ОАО «РЖД» уточнили, что госпитализированы 30 человек, в их числе 12 детей. В стационар отвезли двух проводников из студотряда, помощника машиниста и водителя грузовика, в который врезался состав. Около 100 человек с ушибами и ссадинами получили медицинскую помощь на месте, им госпитализация не понадобилась.

С пострадавшими в аварии работают психологи МЧС России, сообщили в ведомстве.

Накануне вечером 10 неповрежденных вагонов с 311 пассажирами отправились со станции Гремячая по изменённому маршруту, поскольку на месте происшествия только предстоит восстановить полотно. Для остальных пассажиров создали резервный состав из восьми вагонов, на котором они также продолжат путешествие.

По данным РЖД, нужно восстановить около 300 м рельсошпальной решетки по обоим путям и три опоры контактной сети. Пока участок непригоден для прохода поездов, поэтому четыре состава отправили по измененному маршруту. Перевозчик предупредил, что график движения поездом сбился из-за аварии, некоторые поезда идут с опозданием.

Днем 29 июля восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за столкновения состава с грузовиком на переезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube