Россия приостановила финансовую помощь Абхазии с 1 сентября

Россия с 1 сентября 2024 года частично приостановила социально-экономическую помощь Абхазии. Об этом на брифинге сегодня сообщил министр иностранных дел республики Сергей Шамба. По его словам, приостановлено финансирование, которое касается врачей, учителей и силовиков. «Это, очевидно, первые такие шаги. Кроме того, стоит вопрос, что отныне переток электричества, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам», – сказал Шамба в ходе брифинга.

По данным РИА Новости, на прошлой неделе абхазские оппозиционные Telegram-каналы распространили якобы сканы «протокола» состоявшегося в Москве совещания с участием президента Абхазии Аслана Бжании и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Доказательств подлинности «протокола» предоставлено не было. «Протокол» якобы содержит информацию о том, что российская сторона намерена остановить финансирование программ в республике до ратификации Абхазией соглашения о взаимном признании судебных решений, принятии закона об апартаментах, а также о льготах для иностранных инвесторов. Кроме того, абхазские власти должны предоставить сведения о депутатах парламента и лидерах оппозиции, которых можно лишить российского гражданства. Администрация президента Абхазии позже опровергла наличие этого требования.

Сергей Шамба на брифинге признал, что на встречах с российской стороной Абхазию неоднократно предупреждали о возможных последствиях неисполнения обязательств.

«Вопросы, которые стоят в распространившемся документе, неоднократно озвучивались на различных встречах, начиная со встречи президента Абхазии в администрации президента России, вице-президента, главы администрации президента, спикера парламента Абхазии, депутатов парламента. Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств, взятых на себя, может повлечь за собой определенные санкции», – сказал глава абхазского МИД.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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