Должны быть инвестиции, а не подарки: эксперт – о сокращении российской помощи Абхазии

На днях МИД Абхазии заявил о частичном приостановлении социально-экономической помощи, поступающей из России. При этом власти Абхазии признают, что правительство РФ предупреждало их о возможных последствиях неисполнения обязательств перед РФ.

По мнению политолога Андрея Перлы, решение, которое приняла РФ, абсолютно верное.

«Нет секрета в том, какие именно соглашения не выполнила Абхазия, точнее, абхазский парламент: это взаимное признание и исполнение решения судов, в том числе арбитражных, разрешение российским юрлицам реализовывать в Абхазии инвестиционные проекты, снятие ограничений с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости. Говорят, что в первую очередь речь идет о нарушении планов тех инвесторов, которые рассчитывали в ближайшее время начать строить в Абхазии апарт-отели. Думаю, решение, которое приняли власти России, абсолютно верное: заключенные соглашения должны исполняться. А помощь России братской Абхазии должна быть выгодной для России», – считает эксперт.

Перла подчеркивает, что Абхазия ценна для России прежде всего как курортное черноморское побережье, и ничего в этом обидного нет: русские действительно любят Гагры и Пицунду. И чем с большим комфортом они будут там отдыхать, тем больше денег достанется той же Абхазии.

В целом же во взаимоотношениях с соседями России нужно действовать в своих интересах, а не в чужих, отметил Андрей Перла: «Давать деньги, если это выгодно нам, если это не выгодно – не давать. Рассматривать вложения как инвестиции, а не как подарки. Рассчитывать (внимательно считать), какую пользу мы можем извлечь из благодарности партнеров. А какую извлечь не можем. Только и всего. Не от широкой души последнюю рубаху снимать с себя, а действовать как умный, честный, последовательный, совестливый купец».

Как уже сообщал «Новый День», Россия с 1 сентября 2024 года частично приостановила социально-экономическую помощь Абхазии. Об этом на брифинге сегодня сообщил министр иностранных дел республики Сергей Шамба. По его словам, приостановлено финансирование, которое касается врачей, учителей и силовиков. «Это, очевидно, первые такие шаги. Кроме того, стоит вопрос, что отныне переток электричества, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам», – сказал Шамба в ходе брифинга, признав, что это могло быть ответом РФ на неисполнение некоторых обязательств Абхазии.

Сухум, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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