Ученые из «Сириуса» отправились изучать состояние Карского, Восточно-Сибирского и моря Лаптевых

Ученые из федерального университета «Сириус» отправились в арктическую экспедицию. За 45 дней они должны будут изучить состояние Карского, Восточно-Сибирского и моря Лаптевых, рассказали в администрации федеральной территории.

Специалисты «Сириуса» вошли в состав межрегионального коллектива ученых. Экспедиция проходит на борту научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров». Из-за разрушения подводной мерзлоты парниковые газы выходят в атмосферу, усиливая тем самым глобальное потепление. Полученные данные позволят ученым проанализировать степень изменений в регионе.

Руководит экспедицией доктор географических наук, член-корреспондент РАН Игорь Семилетов. В экспедиции также принимают участие ученые из МГУ, исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Института почвоведения РАН и других научных организаций.

Как ране писал «Новый День», в Обской губе в эти дни идет операция по спасению другого научно-исследовательского судна – «Академик Николай Страхов». У него отказал двигатель еще 5 сентября. Сегодня борт должны начать буксировать для ремонта в Мурманск.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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