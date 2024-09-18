В Обской губе спасают экипаж научно-исследовательского судна, которое терпит бедствие

На Ямале недалеко от берега Обской губы терпит бедствие научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов». На его борту находятся 27 моряков и 12 ученых. Двигатель судна вышел из строя 5 сентября, сообщает тг-канал «Первый Арктический».

«Вот уже неделю «Страхов» стоит на якоре недалеко от берега Обской губы в районе острова Белый. На борту есть все необходимые запасы. На спасение научно-исследовательского судна из Мурманска вышло многофункциональное судно-спасатель «Мурман». Планируется, что уже 19 сентября он уже возьмет на буксир «Академика Николая Страхова»», – пишет тг-канал.

Системы жизнеобеспечения судна работают в штатном режиме. инобрнауки России находится на связи с НИС «Академик Николай Страхов» и спасательной экспедицией, – отмечает тг-канал Министерства образования и науки РФ.

Салехард, Елена Васильева

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