Застрявшее в Карском море судно с учёными начали тянуть на буксире в Мурманск

Судно с учёными, которое сломалось в Карском море, взяли на буксир. Пересадить членов экспедиции на спасательное судно не удалось из-за плохой погоды.

«Сегодня в 20:00 по московскому времени спасательный буксир «Мурман» начал буксировку НИС «Академик Николай Страхов». Караван движется в порт Мурманск. К сожалению, пересадить людей со «Страхова» на буксир не удалось из-за неблагоприятных погодных условий», – написали в канале института океанологии РАН.

Судно «Академик Николай Страхов» сломалось 5 сентября. Всё это время исследователи ждали помощи.

Фактором, который мог способствовать поломке, учёные называют недофинансирование судов.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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