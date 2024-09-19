Застрявшее в Карском море судно с учёными начали тянуть на буксире в Мурманск

Судно с учёными, которое сломалось в Карском море, взяли на буксир. Пересадить членов экспедиции на спасательное судно не удалось из-за плохой погоды.
«Сегодня в 20:00 по московскому времени спасательный буксир «Мурман» начал буксировку НИС «Академик Николай Страхов». Караван движется в порт Мурманск. К сожалению, пересадить людей со «Страхова» на буксир не удалось из-за неблагоприятных погодных условий», – написали в канале института океанологии РАН.
Судно «Академик Николай Страхов» сломалось 5 сентября. Всё это время исследователи ждали помощи.
Фактором, который мог способствовать поломке, учёные называют недофинансирование судов.
Ямальский район, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»