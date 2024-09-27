Застрявших в Карском море учёных доставили в Мурманск

Учёных и сломанное судно «Николай Страхов», застрявшее недалеко от острова Белый, доставили в порт Мурманск. Об этом 27 сентября сообщает канал института океанологии РАН. Сломавшееся в Карском море судно начали тянуть на буксире 19 сентября. К тому моменту учёные находились на нём уже две недели.

«Буксир-спасатель «Мурман» благополучно доставил судно с экипажем и научным составом на борту в порт Мурманск. Мы очень рады возвращению наших ученых и экипажа на берег! От лица руководства Института океанологии РАН в Мурманск к приходу «Академика Страхова» сегодня прибывают заместитель директора ИО РАН по научной работе Вячеслав Вячеславович Кременецкий и заместитель директора по флоту – руководитель Центра морских экспедиционных исследований, руководитель Центра коллективного пользования «Научный флот ИО РАН» Денис Валерьевич Злыгостев», – написано в канале.

Там говорится, что причину ЧП будут выяснять.

Но ранее сами учёные назвали основной версией поломки их судна недофинансирование научного флота.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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