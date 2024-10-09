Первые 25 тонн мандарин въехали из Абхазии в Сочи

На границе России и Абхазии стартовал сезон мандарин. Первая коммерческая партия цитрусовых объемом в 25 тонн уже находится на таможне на проверке. Как уточнили в ведомстве, поскольку речь идет о скоропортящемся товаре, все необходимые процедуры по грузу проводятся в приоритетном порядке в максимально сжатые сроки.

Кроме того, из Абхазии начали ввозить и новый урожай фейхоа. В Россию уже поступило более 3 тонн этой ягоды.

В 2023 году поставки цитрусовых начались до середины октября. За сезон, который длится с октября по март, в Россию ввезли около 25 тысяч тонн мандаринов. В этом году обьемы поставок планируется наращивать.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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