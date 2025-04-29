Вице-мэра Краснодара задержали после обысков

Вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу, в кабинете которого проводились утром обыски, задержали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

В то же время, по словам собеседника агентства, уголовное дело еще не возбуждено.

В свою очередь, источник «Интерфакса» в силовых структурах сообщил, что Нетреба подозревается в мошенничестве. «В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «мошенничество», – сказал он.

Нетреба занимает пост вице-мэра Краснодара с августе 2024 года. Он курирует вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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