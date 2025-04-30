Вице-мэр Краснодара стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве

В отношении задержанного во вторник вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника, «возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)».

Расследование ведет Следственный комитет, других фигурантов в нем пока нет, рассказал собеседник агентства. Подробности дела не уточняются.

Накануне в рабочем кабинете Нетребы в мэрии Краснодара прошли обыски. СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании высокопоставленного чиновника.

Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года. Он курирует вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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