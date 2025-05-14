Роспотребнадзор рассказал, где на Черном море купаться безопасно

Накануне начала купального сезона в Краснодарском крае Роспотребнадзор провел 6 тысяч исследований воды в Черном море. По итогам проверок безопасными признаны следующие участки: 8 пляжей Новороссийска – на Суджукской косе, Центральном, Алексино, Дюрсо, Русском море, на мысе в Широкой Балке и Южной Озереевке.

В Геленджике можно отдыхать на следующих пляжах: Сады Морей, городская набережная, Тонкий мыс, безопасна вода в Дивноморском, Архипо-Осиповке. В Кабардинке прошли проверку 11 км пляжей – от мыса Дооб до Новороссийска.

В Сочи и Адлере будут работать 180 пляжей, в том числе на побережье Хосты, Дагомыса, Лоо, федеральной территории «Сириус». Также безопасны для летнего отдыха 90 км туапсинского и 7 км пляжей Лазаревского.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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