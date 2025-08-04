В Сочи оштрафовали девушку, которая записывала видео на фоне горящей нефтебазы

В Сочи Адлерский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей девушку, записавшую видео на фоне горящей нефтебазы, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

3 августа девушка разместила в социальной сети видео с последствиями прилета БПЛА по нефтебазе в Адлерском районе. Свой поступок в суде девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения. Суд признал, что девушка нарушила запрет на съемку БПЛА и работы систем ПВО.

«Адлерский районный суд рассмотрел материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП в отношении Карины Ощурковой. Размещенная Ощурковой информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, а значит, в действиях фигурантки усматриваются признаки административного правонарушения «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Рассмотрев представленные материалы, суд признал Ощуркову виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», – сообщили в пресс-службе судов.

Напомним, что ранее полиция задержала блогеров из Нижнего Тагила, которые снимали для социальных сетей ролики на фоне горящей нефтебазы.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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