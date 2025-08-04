Тагильчанок задержали в Сочи за селфи на фоне горящей нефтебазы

Полиция Сочи задержала компанию молодежи из Нижнего Тагила. Одна из девушек сняла с друзьями селфи на фоне нефтебазы, которая загорелась после попадания беспилотника, и выложила запись в соцсети.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в отношении 20-летней девушки, снимавшей видео, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

«Полиция Кубани призывает граждан ответственно относиться к контенту, который они публикуют в соцсетях, и напоминает о недопустимости съемок вблизи мест ЧС, если это мешает работе экстренных служб или нарушает закон», – отметили в полиции.

«Интересно, а что с инстинктом самосохранения? Неужели не понимают, что это просто опасно?» – прокомментировала инцидент глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Сочи, Елена Владимирова

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