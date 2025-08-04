Где нельзя снимать контент для соцсетей, даже если очень хочется

Пример тагильчанок, которых оштрафовали за видеосъемку на фоне горящей нефтебазы в Краснодарском крае, вновь напоминает, что даже в отпуске не стоит терять голову, делая сюжеты для соцсетей.

Как рассказал «Новому Дню» партнер юридического бюро «Исои и Федченков» адвокат Александр Федченков, при съемках могут возникнуть проблемы двух типов: если гражданин снимает или не в том месте, или не в то время.

В случае со свердловчанками в Сочи полиция отреагировала как раз на то, что девушки затеяли съемки именно в неправильное время – когда горела нефтебаза. Существуют правила, которых граждане должны придерживаться при возникновении чрезвычайной ситуации – пожара, наводнения, землетрясения и т.д. Первый пункт этих правил – по возможности эвакуироваться подальше от места ЧС. За нарушение этого правила наступает ответственность по ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Наказание для граждан – штраф до 30 тысяч рублей.

Другая разновидность нарушений – съемка критически важных объектов инфраструктуры. Сюда могут относиться вокзалы, аэропорты, оборонные предприятия, электростанции и т.д. Александр Федченков отмечает, что ответственность за съемку на их фоне может различаться в разных регионах России в зависимости от установленного в них уровня реагирования на террористическую опасность. Самый высокий – военное положение – установлен в новых территориях. Там распространение фото и видео с критически важными и военными объектами может вылиться даже в возбуждение уголовного дела по статье «Государственная измена». Добавим, в последние два года во многих регионах, которые подвергались атакам дронов, губернаторы запретили публиковать фотографии с места таких происшествий.

Как уже писал «Новый День», 3 августа полиция Сочи задержала компанию молодежи из Нижнего Тагила. Одна из девушек сняла с друзьями селфи на фоне нефтебазы, которая загорелась после попадания беспилотника, и выложила запись в соцсети. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». «Полиция Кубани призывает граждан ответственно относиться к контенту, который они публикуют в соцсетях, и напоминает о недопустимости съемок вблизи мест ЧС, если это мешает работе экстренных служб или нарушает закон», – отметили в полиции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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