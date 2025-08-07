Число пострадавших от отравленной «домашней чачи» в Сириусе достигло 10 человек

Сегодня решением суда под стражу на 1 месяц 30 суток заключены две реализаторши с рынка в Сириусе. Как сообщает пресс-служба судов Краснодасркого края, обе подозреваются в реализации покупателям отравленного алкоголя.

По предварительной информации установлено, что от отравления алкоголем, проданным женщинами, пострадало не менее 10 человек. Два человека скончались.

Как ранее сообщала пресс-служба МВД РФ, туристы покупали на рынке в Сириусе чачу на разных настойках, а в ней оказался метанол.

Сочи, Елена Васильева

