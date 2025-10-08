В Сочи алабай покусал двух детей. Собаку усыпили

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах нападения алабая на двух детей.

Инциденты произошли накануне в Хостинском районе курорта. Пока удалось установить, что вечером алабай из частного дома в переулке Грибном покусал 10-летнего мальчика. Ребенок проходил мимо двора, где жила собака. Мальчик с травмами головы и тела был госпитализирован.

В тот же день собака напала на девочку и укусила её в область плеча. Обстоятельства нападений и степень причиненного здоровью вреда сейчас выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза. Глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов поручил провести всестороннее расследование случившегося.

Как сообщает «Кубань 24», алабая после произошедшего усыпили. О причинах агрессии животного пока ничего не сообщается.

Ранее «Новый День» писал о том, как алабай откусил мужчине ухо и покусал других людей, пришедших ему на помощь.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube