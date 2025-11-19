17 жилых домов повреждены на Кубани из-за падения обломков БПЛА

В поселке Ильский Краснодарского края обломки украинских беспилотников повредили 17 жилых домов и два магазина. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Никто из жителей не пострадал, на местах происшествий работают специальные и экстренные службы. По итогам обследования зафиксированы повреждения по 19 адресам.

В результате падения обломков БПЛА повреждены крыши, окна, двери, фасады, потолки и стены. Также повреждения получили навесы, сараи и другие постройки во дворах.

Администрация муниципалитета пообещала оказать необходимую помощь гражданам, чье имущество пострадало в результате атаки дронов.

По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью над территорией Краснодарского края были уничтожены14 вражеских беспилотников.

Краснодар, Наталья Петрова

