На Кубани из-за падения обломков дрона ВСУ пострадали два человека

В Славянске-на-Кубани два человека пострадали из-за падения обломков беспилотника, также повреждены семь частных домов. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. «Домовладения по семи адресам получили повреждения крыш, окон и дверей. На местах работают оперативные и специальные службы», – говорится в сообщении. Жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества.

В Славянском районе из-за атаки украинских дронов 21 ноября отменены занятия в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования, сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский. Также власти рекомендовали отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.

Кроме того, по данным оперштаба, при падении обломков БПЛА повреждения получили два частных дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. В одном из домов выбило окна и двери, во втором – повреждены окна и навес. В обоих случаях пострадавших нет. На местах работают экстренные службы.

Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении 33 вражеских беспилотников над российскими регионами за ночь, два из них сбили в Краснодарском крае.

Краснодар, Наталья Петрова

