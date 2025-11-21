Силы ПВО перехватили за ночь 33 украинских дрона

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 33 вражеских дрона. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 20 ноября до 7.00 мск 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Над Смоленской и Ростовской областями перехвачено по семь беспилотников, шесть БПЛА уничтожены над Белгородской областью, пять – над Черным морем, четыре – над Крымом и по два – над Воронежской областью и Краснодарским краем.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

