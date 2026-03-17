Сочи опасается срыва летнего сезона

Бизнес Сочи опасается, что летний сезон в 2026 году будет сорван в связи с практически ежедневными налетами на город украинских БПЛА. Атаки становятся длительнее, аэропорт не работает часами, в связи с чем отдыхающие имеют все шансы или не прилететь вовремя, или не улететь домой.

«В прошлом, помню, было в июне очень холодно, но все-таки люди приехали. А в июле погода наладилась, но начались первые налеты БПЛА, это многих напугало, но сезон все равно был. В этом году налеты не прекращаются, почти каждый день сирены воют, аэропорт открывается, закрывается, вообще сложно предсказать, что будет дальше. Пока народу мало, по сравнению с прошлыми годами», – рассказал «Новому Дню» владелец гостевого дома в Адлере Денис.

Если налеты ПБПЛА и дальше будут носить системный характер, вряд ли кто-то захочет тратить нервы, деньги и силы на такой отдых, рассказала «Новому Дню» предпринимательница Анна, она управляет сетью квартир под сдачу. По словам женщины, в этом году предложения по аренде квартир в Сочи уже несколько трансформировались – раннее бронирование показывает низкий спрос, хозяева жилья, чтобы не прогореть, начинали выставлять предложения на длительный съем по вполне комфортной цене – от 35 тысяч в месяц без учета коммунальных услуг. И с гарантией не выселения в летний период, когда жилье вырастает в цене. Таким образом, можно попробовать отбить потери на случай неудачного летнего сезона, поясняют сочинские бизнесмены.

Стоит отметить, что панические настроения пока испытывают только владельцы арендной недвижимости в Адлере и Сириусе, а вот в большом Сочи, например, в Лазаревском, бизнес уже чувствует себя поспокойнее и глубина бронирований на лето там почти не претерпела никаких изменении. Отчасти это объясняется местоположением того же Лазаревского – никаких интересных целей для ВСУ там нет, соответственно, нет и прилетов, так что отдыхать можно спокойно. Кроме того, в тот же Лазаревский можно доехать поездом, не рискуя со срывами рейсов в аэропортах.

Сочи, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

