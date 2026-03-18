ПВО сбила еще 10 БПЛА над Краснодарским краем и Черным морем

ВСУ утром 18 марта продолжили атаку на Краснодарский край.

Силы противоздушной обороны за два часа сбили восемь вражеских беспилотников над территорией региона, сообщило Минобороны РФ. Еще два дрона перехвачены над акваторией Черного моря.

Отмечается, что БПЛА были уничтожены в период с 7.00 мск до 9.00 мск. В Сочи объявляли угрозу атаки беспилотников.

По данным регионального оперштаба, обломки дрона повредили еще один многоквартирный дом в Прикубанском округе Краснодара. В одной из квартир выбило стекла. Никто не пострадал. Также обломки обнаружили во дворе многоэтажки. На месте работают оперативные и специальные службы.

Напомним, за прошедшую ночь силы ПВО, по информации Минобороны, сбили 85 вражеских дронов над Россией. Основной удар пришелся на Краснодарский край. В региональном центре в результате налета БПЛА погиб мужчина, повреждены несколько жилых домов, медцентр, ЛЭП, а также порядка 17 автомобилей.

Аэропорты Сочи и Краснодара сегодня утром возобновили отправку и прием самолетов, сообщила Росавиация. Ограничения вводились в целях безопасности полетов на фоне атак беспилотинков ВСУю Авиагавань Краснодара не обслуживала рейсы с утра вторника, аэропорт Сочи – с позднего вечера вторника.

Краснодар, Наталья Петрова

