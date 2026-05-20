Очистку пляжей Туапсе от нефтепродуктов обещали завершить к 1 июня

Очистку официальных пляжей Туапсе от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских БПЛА в апреле, планируется завершить к 1 июня. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов в среду на координационном совещании, которое провел глава МЧС РФ Александр Куренков.

«Работы на центральном пляже Туапсе и пляжах, которые являются официальными, планируется завершить к 1 июня», – сказал чиновник, чьи слова приводит «Интерфакс».

Он добавил, что боновые заграждения на реке Туапсе, вероятнее всего, сохранят на протяжении всего летнего сезона.

Начальник регионального главка МЧС Алексей Клушин доложил, что завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и сформирован заградительный земляной вал. Также заградительный вал сформирован в районе морского терминала Туапсе, который укреплен волнорезом из бетонных блоков. С начала проведения ликвидации последствий ЧС собрано свыше 31 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, уточнил Клушин.

Он также отметил, что обследование прибрежной акватории Черного моря в границах центрального пляжа Туапсе не выявило следов мазута.

Глава МЧС со своей стороны призвал ввести дополнительные меры по защите от БПЛА объектов хранения и переработки нефти на Черноморском побережье, чтобы исключить любую возможность повторного возгорания нефтепродуктов и их утечку в Черное море.

В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА ВСУ, из-за чего произошли пожары на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. На территории Туапсинского округа был введен режим ЧС регионального уровня.

Туапсе, Наталья Петрова

