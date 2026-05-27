В Туапсе произошел пожар на морском терминале после атаки БПЛА

На морском терминале в Туапсе произошло возгорание после падения обломков украинских дронов. Пожар оперативно потушили. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В борьбе с огнем были задействованы более 80 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС.

Также в Туапсинском округе обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. Обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные и специальные службы.

В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам беспилотников ВСУ, из-за чего произошли пожары на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. На территории Туапсинского округа был введен режим ЧС регионального уровня. По состоянию на 26 мая собрано и вывезено более 32,2 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, отчитался накануне региональный оперштаб. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжаются.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи средства ПВО сбили 140 вражеских дронов над восемью российскими регионами, в том числе над Краснодасрким краем, а также над акваторией Черного и Азовского морей.

Туапсе, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube