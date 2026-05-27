Ракета прилетела в здание Центробанка в Севастополе

В Севастополе несколько зданий получили повреждения во время ночной атаки. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По словам главы города, в Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow.

На Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. В районе улицы Гоголя ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна, количество повреждений уточняется.

В общей сложности минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 140 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, в Воронеже обломками сбитых дронов посекло здание шиномонтажа и бытовку. По данным местных властей, пострадавших нет.

Сегодня ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Краснодара, Волгограда и Нижнего Новгорода.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

