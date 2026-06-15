В Краснодаре 23 многоэтажки и более 100 придомовых территорий подтоплены из-за ливней

Прошедшие в Краснодаре в последние три дня залповые дожди привели к подтоплению цокольных этажей 23 многоквартирных домов. Также оказались затоплены более 100 придомовых территорий многоэтажных и частных домов. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

«Только за минувшие сутки краснодарцы оставили 252 заявки. Из них 106 – подтопления проезжих частей дорог, придомовых территорий частных домов – 53, цокольных этажей многоквартирных домов – 23, придомовых территорий МКД – 70», – уточнили в ЕДДС.

Всего за три последних дня из-за продолжительных залповых ливней поступило 850 заявок на откачку воды. В работах задействовано 18 единиц техники и 16 мотопомп.

Также в круглосуточном режиме откачивать воду по заявкам горожан продолжают бригады аварийно-восстановительных работ Водоканала.

Ранее сообщалось, что в Крымском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы после сильных дождей на реке Кубань затоплено более четырех тысяч гектаров сельхозземель, часть из которых засеяны пшеницей.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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