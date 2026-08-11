АЗС в Сочи работают из актуальных остатков

Ситуация с наличием топлива на АЗС Сочи пока остается сложной.

Мэр города Андрей Прошунин 10 августа провел оперативное совещание по ситуации. По словам Прошунина, заправки работают исходя из своих остатков. Уменьшение запасов топлива произошло из-за логистических сложностей в поставках. Чтобы обеспечить равномерность снабжения, поставщики временно ввели суточные лимиты на отгрузку, что, в свою очередь, спровоцировало повышенный спрос.

«Ситуация с топливом в Сочи остается контролируемой. Важно, чтобы автомобилисты приобретали бензин и дизель по мере действительной необходимости и не создавали дополнительного напряжения», – написал Прошунин в своем канале в «Максе».

В связи с заторами у ряда заправочных станций глава города поручил нормализовать дорожную обстановку и устранить помехи для движения – особенно на Курортном проспекте и в микрорайоне Мамайка.

При этом весь общественный транспорт, спецтехника коммунальных предприятий и оперативных служб обеспечены горючим в полном объеме, сказал мэр. Чтобы снизить нагрузку на заправки в эти дни, он призвал местных жителей и туристов по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Сочи, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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