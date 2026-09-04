Пожар на нефтебазе в Сочи может ухудшить ситуацию с топливом на курорте – губернатор

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что пожар на нефтебазе в Сочи, возникший в результате ночной атаки БПЛА, может привести к осложнению ситуации с топливом на заправках города-курорта. «Допустить этого нельзя», – подчеркнул он.

В то же время глава региона отметил, что бензин и дизель поступают на Кубань в достаточном объеме, но при этом фиксируются «случаи создания искусственного дефицита, когда при наличии топлива на некоторых заправках его не продают». «Подобные действия недопустимы, как и любые попытки устраивать ажиотаж на местах. Все такие факты передадим в правоохранительные органы», – добавил Кондратьев.

Губернатор призвал максимально ускорить разгрузку прибывающих цистерн, оперативно доставлять топливо на АЗС и снять любые лимиты на заправках.

Отметим, что тушение пожара на нефтебазе продолжается. Площадь возгорания не уточняется. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в Адлерском районе города и на федеральной территории Сириус. По данным властей города-курорта, воздух соответствует нормативам.

В ночь на пятницу, 4 сентября, в Сочи и Сириусе отразили массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру. Сообщалось о повреждении остекления в нескольких жилых домах и зданиях. Кроме того, начался пожар на территории нефтебазы. Пострадавших нет.

Краснодар, Наталья Петрова