В Краснодарском крае пять человек ранены после атаки БПЛА

Пять человек пострадали в результате падения обломков беспилотников в двух муниципалитетах Краснодарского края, сообщил региональный оперативный штаб. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Четыре человека пострадали в поселке Афипском Северского района. Повреждения получили кровля и остекления 13 частных домов. В станице Медведовской Тимашевского района ранения получил один человек, повреждено остекление частного дома. Во всех случаях на местах работают сотрудники оперативных и специальных служб.

По информации Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО сбили 170 украинских БПЛА над восемью российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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