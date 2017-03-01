В Зауралье за сутки в авариях погибли шесть человек

Публикации за 01.03.17

27 февраля в Кургане и на дорогах области зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия. В двух авариях погибли шесть человек. В Кургане в ДТП получили травмы два участника движения.

Как сообщают в УМВД России по Курганской области, за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 1212 нарушений ПДД. Задержано четыре пьяных водителя. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 812 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Крупная авария, о которой мы писали ранее, произошла на территории Мишкинского района. Здесь погибли пять человек, в том числе двухлетний малыш.

В Щучанском районе в аварии погиб пешеход. По предварительной информации, около 20.00 часов в районе дома № 30 по улице Молодежная села Пуктыш 50-летняя жительница Щучанского района, управляя автомобилем ВАЗ-21150, допустила наезд на пешехода – 56-летнего мужчину. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Обстоятельства и причины всех ДТП устанавливаются.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 01.03.17

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